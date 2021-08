Mafra anuncia a rescisão de Abel Camará

Abel Camará está de saída do emblema da Liga Sabseg para representar o Belenenses SAD, sabe Record. Trata-se do regresso do avançado guineense ao emblema azul.





O jogador de 31 anos na temporada passada marcou 8 golos em 31 jogos. Na época em curso esteve em 5 partidas, não tendo marcado qualquer golo.