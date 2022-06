Mafra apresenta 4.º reforço para a nova temporada

Loide Augusto, lateral angolano de 22 anos, trocou o Farense por Mafra e assinou um contrato com validade de duas temporadas.Loide Augusto junta-se a Pité (ex. Arouca), Zidane Banjaqui (ex.Casa Pia) e Diogo Almeida (ex-Covilhã) nos reforços que Ricardo Sousa têm como garantidos para a próxima temporada, que conta ainda com as renovações até ao momento de Gui Ferreira, Bura e Leandrinho.Loide começou a temporada 2021/22 nos sub-23 do emblema algarvio, tendo saltado para a equipa principal onde marcou 2 golos em 10 partidas realizadas.