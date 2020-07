Mafra contrata avançado Rodrigo Martins

Rodrigo Martins é o mais recente novo reforço do Mafra, anunciou esta quinta-feira o emblema da 2.ª Liga.

O jovem avançado, de 21 anos, representou na última temporada o Sp. Covilhã e o Cova da Piedade, tendo realizado nove jogos ao longo de toda a época.

Com a contratação do jogador português, sobe para 10 o número de aquisições do Mafra. O avançado junta-se aos médios Everton Kaká, Rúben Ramos e Carlos Daniel, aos defesas Nuno Campos e Tomás Domingos, ao extremo Andrezinho, ao guarda-redes Carlos Henriques e aos avançados Stevy Okitokandjo e Gustavo Moura como reforços para a próxima temporada do clube treinado por Filipe Cândido.

A época de 2019/20 da 2.ª Liga foi dada como terminada, por decisão do Governo, devido à pandemia de covid-19.

Até ao momento da interrupção, o Mafra estava a ser uma das melhores equipas em prova, na qual ocupava, ao fim de 24 jornadas, a quarta posição, com 39 pontos, a nove dos lugares de promoção.