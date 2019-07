Mafra contrata Diego Medeiros

O Mafra, clube da II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje ter assinado com o extremo brasileiro Diego Medeiros um contrato válido para a temporada de 2019/2020, em nota publicada na sua página no Facebook.





Segundo a nota do clube mafrense, o extremo, de 26 anos, começou a temporada anterior no Paços de Ferreira, clube com o qual estava ligado contratualmente, e atuou em duas partidas, tendo sido depois cedido a título de empréstimo ao Sporting da Covilhã, no qual apontou dois golos em 18 partidas realizadas.Além de Paços de Ferreira e Covilhã, Medeiros representou em Portugal Ribeirão, Santa Clara, Famalicão e Nacional.