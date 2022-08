Mafra contrata primo de Ansu Fati

Ença Fati é reforço



O extremo de 29 anos que em 21/22 representou a UD Vilafranquense é reforço para a presente temporada.



O Mafra anunciou, esta terça-feira, a contratação de Ença Fati, primo do jovem extremo espanhol do Barcelona Ansu Fati, até final da temporada.Ença, que chegou a Portugal em 2013 proveniente do Puente Genil, de Espanha, parte assim para a 8.ª experiência no nosso país, depois de ter representado Real SC, Moreirense, Leixões, Oliveirense, Feirense, Casa Pia e Vilafranquense.Na temporada passada, o extremo realizou 32 jogos pelo Vilafranquense, tendo contribuído com cinco golos e duas assistências.