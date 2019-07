Mafra contrata Rui Areias por uma época

O Mafra contratou por um ano o avançado Rui Areias, que na época passada representou o Penafiel, anunciou esta quinta-feira o clube que integra a Segunda Liga.





Rui Areias, de 25 anos, que disputou 32 jogos e marcou cinco golos pelos penafidelenses na última temporada, é o mais recente reforço da equipa treinada por Vasco Seabra, de acordo com a informação divulgada na conta oficial do clube no Facebook.Na época 2018/19, o Mafra terminou no 14.º lugar no escalão secundário, um ponto acima da zona de despromoção.