Mafra já apresentou proposta de renovação por Inácio Miguel

O internacional por Angola Inácio Miguel, que na temporada finda esteve em 36 jogos pelo Mafra, repartidos pelas várias competições, é um dos vários jogadores em final de contrato, e ainda com o futuro indefinido.O nosso jornal sabe que o Mafra já apresentou uma proposta para a renovação, proposta essa que está a ser analisada, mas à qual se juntam outras da 2ª Liga e mesmo do escalão principal.Em cima da mesa está ainda a possibilidade do defesa de 26 anos voltar a jogar fora de Portugal, uma vez que ao seu empresário já chegaram pelo menos dois clubes a perguntar pela situação do atleta.