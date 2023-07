Mafra oficializa contratação de André Paulo

O Mafra, da Liga Sabseg, anunciou esta segunda-feira a contratação do guarda-redes André Paulo, que terminou contrato com o Sporting após três temporadas nos leões.

O guarda-redes, de 26 anos, participou em 34 jogos pelos verdes e brancos, entre as equipas principal e B, e ao longo do seu trajeto vestiu ainda as camisolas de Real Massamá, Casa Pia e Oeiras, enquanto sénior, e do Portimonense e Imortal, na fase de formação.

Em declarações publicadas no site oficial dos mafrenses, André Paulo acredita que pode contribuir para "mais uma boa época" da equipa 'saloia'.

"As expetativas são altas, o clube tem vindo a realizar boas prestações ano após ano, com um futebol de qualidade, e por isso espero contribuir para mais uma boa época do Mafra", disse o guarda-redes, adiantando ainda que "os adeptos vão ser essenciais" e está "com muita vontade de jogar com o apoio deles".

André Paulo é o terceiro reforço do Mafra para a temporada 2023/24, juntando-se a Etim e Pedro Bravo na formação que na próxima temporada vai ser orientada por Silas.