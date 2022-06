Mafra oficializa contratação de Pité

´ de #ConventoAoPeito



?? O médio-ofensivo, com passagens por FC Arouca, CD Tondela, FC Porto e Beira-Mar, é o primeiro reforço do CD Mafra.



O Mafra apresentou o primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do médio ofensivo Pité, que nas últimas duas temporadas alinhou pelo Arouca, clube pelo qual participou em 42 jogos e contribuiu com 4 golos marcados.Natural de Aveiro, Pité, de 27 anos, representou Portugal nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, tendo ainda alinhado antes do Arouca, no Beira Mar, Tondela e FC Porto.Pité e Mafra rubricaram um compromisso válido por duas temporadas.