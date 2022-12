Mafra rescinde com Mattheus Oliveira e Murilo

O Mafra anunciou a saída de dois jogadores brasileiros do plantel profissional de futebol: Mattheus Oliveira e Murilo. As rescisões aconteceram por mútuo acordo."Agradecemos o empenho e a dedicação com que envergaram o #ConventoAoPeito expressando também votos das maiores felicidades para o futuro pessoal e profissional", pode ler-se no curto comunicado.O médio Mattheus Oliveira, que chegou procedente do Sporting em 2021, cumpriu 14 encontros esta temporada. Já o avançado Murilo, de 26 anos, contava 3 golos em 17 partidas em 2022/23.