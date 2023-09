Mário Balburdia reforça Mafra

Mário Balburdia foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Mafra, tendo assinado um contrato válido até ao final da temporada. O médio terminou contrato com o E. Amadora, clube pelo qual esteve em destaque na época passada, tendo sido utilizado em 27 jogos. No entanto, na presente época, o angolano de 26 anos não fazia parte dos eleitos de Sérgio Vieira.Nas redes sociais do seu novo clube, Balburdia falou da opção tomada e ainda destacou os objetivos a alcançar. "Sinto-me muito feliz por ter a oportunidade de vestir as cores do Mafra. Sempre acompanhei o clube porque tenho amigos que já cá estiveram e sei que é um bom clube para mim, então não posso esconder a minha felicidade de cá estar", referiu, prometendo "dar tudo em campo"."Todo e qualquer jogador quando abraça um projeto, abraça no sentido de não só atingir os objetivos do clube, como dar o seu melhor sempre dentro de campo e para mim não será exceção. Vim para o Mafra para dar tudo de mim em campo, ajudar a equipa a atingir o que almeja e dignificar esta camisola de corpo e alma", concluiu.