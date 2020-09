Mateus Barbosa é reforço do Mafra para as próximas três temporadas

Na semana que antecede o início do campeonato da 2.ª Liga, o Mafra apresentou mais um reforço para a sua equipa. Trata-se do defesa central brasileiro Mateus Barbosa, de 21 anos, que representava o PSTC, conjunto do campeonato Paranaense.





Mateus Barbosa, apesar de jovem, impressiona pela estampa física com 1,86 m, sendo uma aposta dos dirigentes do Mafra a pensar no futuro já que rubricou um contrato válido por 3 anos.