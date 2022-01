E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mafra mostra-se bastante ativo nos últimos dias do mercado. Depois de Patrick Vieira e Guevin Tormin, o emblema semifinalista da Taça de Portugal confirmou a chegada de Matheus Oliveira, que em Portugal representou o Sporting entre outros emblemas.Antes de chegar ao Mafra, Mattheus Oliveira vestiu a camisola dos brasileiros do Coritiba onde esteve por empréstimo dos leões.O jogador, de 27 anos, fez toda a sua formação no Flamengo, de onde saltou para o Estoril Praia, o primeiro clube que representou em Portugal, depois, Sporting e por empréstimo dos leões o Vitória de Guimarães e Coritiba.Mattheus Oliveira, filho de Bebeto, assinou pelo Mafra um contrato válido por uma época e meia.Autor: Rui Cabaço