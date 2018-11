Miguel Lourenço lança candidatura

Mais de seis meses depois, Miguel Lourenço voltou a jogar na 2ª Liga. O central, de 26 anos, estreou-se no campeonato ao serviço do Mafra, ao cumprir os 90 minutos diante do Farense e, mesmo com a derrota (0-1), lançou a candidatura ao onze. Lourenço, que na época passada representava o U. Madeira, aproveitou a ausência de Juary (esteve ao serviço da Guiné-Bissau no apuramento para a CAN) e até mereceu alguns elogios do técnico Filipe Martins.

"Sabíamos do valor do Miguel e temos total confiança nele. Em Faro, fez um excelente jogo, a exemplo de toda a equipa. No entanto, o mais importante é frisar que não estamos dependentes de um ou outro jogador mas sim do que fazemos como equipa", referiu o treinador do Mafra, que ainda não perdeu em casa... e também não ganhou fora.

Certo é que Filipe Martins passa, agora, a ter um bom problema para resolver no eixo da defesa, depois das rotinas mostradas por Lourenço e Guilherme Ramos. "É uma boa dor de cabeça contar com centrais com a qualidade do Miguel, Guilherme Ramos, Juary e Ventosa", acrescentou o técnico. Diante do FC Porto B, Martins já terá Juary de volta.