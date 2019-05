Nuno Capucho deixa Mafra

Nuno Capucho não será treinador do Mafra na próxima temporada. O treinador já terá informado a direção do clube da sua decisão, sendo que o facto de residir no Norte possa ser uma das razões para Capucho declinar o convite que lhe foi endereçado logo após o empate na Covilhã, na última jornada do campeonato.Capucho orientou o Mafra nas seis últimas jornadas do campeonato da 2ª Liga, tendo alcançado uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, 5 pontos que garantiram a permanência do clube no segundo mais importante campeonato do futebol português.José Cristo, presidente do Mafra, terá pois de avançar para a contratação de um novo treinador, um dossier que terá obrigatoriamente de ser resolvido rapidamente, já que o Mafra começa a competir no final do mês de julho, para a Taça da Liga.Rui Cabaço