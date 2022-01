Pedro Lucas recuperou da Covid-19 e brilhou na vitória do Mafra: «Podemos surpreender ainda mais»

O Mafra fez história na Taça de Portugal ao apurar-se pela primeira vez para as 'meias' da competição, após bater o Portimonense por 4-2 . Pedro Lucas esteve em destaque ao apontar um dos golos da formação de Ricardo Sousa, ele que recuperou da Covid-19 a tempo de participar na partida e, mesmo com apenas um treino realizado antes do jogo em Portimão, foi titular."Esta vitória significa muito para o clube e para nós jogadores, fizemos história no clube. Estamos a fazer na realidade, já que o clube nunca tinha chegado a esta fase. Tive Covid-19 e fiquei afastado nas últimas semanas. Voltei ontem [quarta feira] para treinar e, mesmo assim, o mister confiou em mim e fui titular no jogo. Graças a Deus consegui fazer um grande atuação e marcar um dos golos da vitória", frisou no final do encontro."A equipa está muito bem, está entrosada e a trabalhar muito forte para conseguir os objetivos da temporada. Penso que podemos surpreender ainda mais. Podem esperar por isso", acrescentou.O Mafra, da Liga Sabseg, vai agora defrontar o Tondela nas meias-finais da prova, que serão disputadas a duas mãos.