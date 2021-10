Ricardo Sousa convocou médio de 15 anos contra o Casa Pia: «Chegará a outros patamares»

O jogo do passado fim de semana entre Mafra e Casa Pia (1-1) ficou marcado pela chamada por parte do técnico da equipa da casa, Ricardo Sousa, do médio Ricardinho, de apenas 15 anos.





O ainda juvenil, que mereceu rasgados elogios de Ricardo Sousa, trabalha com o plantel principal desde o início da temporada."Acaba por ser uma chamada natural porque é um menino com muita qualidade, ainda naturalmente sem a intensidade e maturidade necessária. Estamos a dar-lhe tempo de treino, e sinceramente tinha a ideia de frente ao Casa Pia o meter alguns minutos, mas da forma que o jogo estava a decorrer não foi possível. No entanto estamos perante um valor que no futuro será peça importante na equipa principal, e antevejo que chegará a outros patamares".Na opinião do treinador, o clube tem trabalhado bem na formação e os resultados começam a aparecer."Nas temporadas recentes tem havido a integração de jovens da formação, casos do Filipe Neves, do Rodrigo Gui, do Lee e atualmente temos também o Calheiros, ainda júnior que também trabalha connosco".Ricardo Sousa não tem dúvidas que este é o caminho que os clubes devem seguir."Cada vez mais os clubes devem olhar para dentro, antes de procurar fora de portas. O Mafra trabalha bem ao nível dos escalões de formação, e quando assim é nós só temos que lançar os valores que vão despontando".