Ricardo Sousa é o novo treinador do Mafra

Está encontrado o sucessor de Filipe Cândido no comando técnico do Clube Desportivo de Mafra. A escolha da SDUQ liderada por José Cristo recaiu em Ricardo Sousa, que nas duas últimas temporadas esteve no comando do Beira-Mar, e que assim se estreia no segundo escalão do futebol português.





O acordo que será até final da época em curso, foi apenas selado esta manhã, já que havia algumas arestas por limar entre as partes.Trata-se de mais um treinador jovem. Uma matriz usada por Cristo num passado recente, como Jorge Simão, Filipe Martins, Filipe Pedro, Luís Freire, e recentemente Filipe Cândido.Ricardo Sousa de 42 anos, como treinador já passou por Sanjoanense, Lusitano VRSA, Anadia e Felgueiras 1932, para além de Beira-Mar.O novo técnico que chegou esta manhã a Mafra, dará durante o dia o seu primeiro treino, que visará desde já, preparar o jogo do próximo domingo frente à Oliveirense, a contar para a 29ª jornada da Liga SABSEG.