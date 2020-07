Rúben Ramos assina pelo Mafra

Rúben Ramos é sexto reforço do Mafra para a próxima temporada, por empréstimo do Moreirense.





O médio de 21 anos esteve na temporada passada na condição de emprestado do emblema de Moreira de Cónegos ao Felgueiras 1932 do Campeonato de Portugal, onde alinhou em 14 partidas.Formado no Estarreja, de onde é natural, o mais recente reforço do Mafra, passou ainda por Beira Mar, U. D. Oliveirense e Feirense onde chegou até aos sub 23, tendo depois se transferido para o Moreirense, clube que em boa da verdade ainda não representou, pois a próxima será a segunda temporada que rodará por empréstimo. Em Mafra terá a oportunidade de se mostrar no competitivo campeonato da 2ª Liga.Rubén Ramos é assim o sexto reforço para Filipe Cândido, depois do Guarda redes Carlos Henriques (ex. Covilhã), do defesa Tomás Domingos (ex Benfica - sub 23), os médios Carlos Daniel (ex. Beira Mar) e Andrézinho (ex. Alverca) e do avançado Holandês Stevi Okitokandjo (ex. Benfica de Castelo Branco)