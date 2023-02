Rui Borges é o novo treinador do Mafra, apurou. O técnico, que deixou o comando do Vilafranquense no início da semana, já assinou pelo atual 14º classificado da Liga Sabseg. Era, de resto, o principal candidato à sucessão de Ricardo Sousa e já vai orientar o treino do emblema do Oeste este sábado, sendo certo que estará no banco diante do Nacional, na segunda-feira.Ainda sem grandes pormenores sobre o acordo, é certo que Rui Borges ficará no comando do Mafra até ao final da presente temporada. Aos 41 anos, já orientou Mirandela, Académico de Viseu, Académica e Nacional, além do emblema ribatejano, que deixou com nove vitórias em 24 jogos em 2022/23.