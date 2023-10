Silas lamenta paragem: «Afetará um pouco a dinâmica, ainda mais quando é positiva»

Com 7 jornadas, o Mafra ocupa a 5.ª posição, a apenas 2 pontos dos lugares de subida, fruto da boa fase que atravessa com três vitórias seguidas. Em casa, os mafrenses ganharam todos os jogos, sendo a única equipa com esse registo, algo que não surpreende o técnico Silas, que lamenta a paragem para as seleções: "Afetará um pouco a dinâmica, ainda mais quando é positiva. Quando se está numa negativa, as paragens normalmente são boas, o que não é o nosso caso..."





O regresso à competição será diante do Feirense, no dia 22, para a Taça, com Gui Ferreira a cumprir o segundo jogo de suspensão pelo vermelho visto frente ao Marítimo.