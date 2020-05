Vasco Seabra deixa comando do Mafra

O desfecho era de alguma forma esperado. Vasco Seabra vai mesmo deixar o comando técnico do Clube Desportivo de Mafra, onde chegou no inicio da temporada que terminou de forma precoce.





O treinador de 36 anos que conduziu o Mafra ao quarto lugar da classificação, atrás dos promovidos Nacional e Farense, e do Feirense, informou a direcção liderada por José Cristo da decisão tomada, já que sabetem em mãos várias propostas que passam por clubes da I Liga e mesmo de emblemas fora de Portugal.Cristo sempre disse que o seu desejo era manter a atual equipa técnica, no entanto sempre foi dizendo que o Mafra não é clube de "cortar as pernas a ninguém", e com Seabra não seria diferente.Recorde-se que Vasco Seabra chegou ao Mafra vindo dos sub 23 do Estoril Praia, e que para além do surpreendente lugar em que fechou o campeonato, teve ainda uma meritória passagem pela taça de Portugal onde eliminou o Moreirense da I Liga fora de portas, tempo caído aos pés de outro emblema do escalão principal, o Famalicão em partida dos oitavos de final da competição.Com Vasco Seabra saem de Mafra os adjuntos Cláudio Martins, Nuno Diogo e ainda Bruno Pereira.O treinador disse a Record que já sente alguma nostalgia " foi um clube que me marcou pela forma como nos tratou desde a nossa chegada até ao dia da saída. Saio de consciência tranquila e sei que deixo em Mafra amigos para a vida e isso vai muito para além da vertente desportiva " Vasco Seabra aproveitou ainda para deixar uma palavra aos adeptos "Foram importantes na nossa caminhada nunca deixando de nos apoiar , e é isso que lhes peço, que se mantenham firmes no apoio ao clube".O presidente José Cristo aproveitou a ocasião para agradecer ao treinador na hora da saída " Sei que vai longe e será por certo mais um treinador que não vai esquecer o Mafra. Apenas lhe desejo sorte porque qualidade humanas e profissionais ele tem de sobra".