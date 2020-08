Wenderson a caminho do Mafra

Tal como Record avançou na altura, confirmou-se o negócio entre o Mafra e o Botafogo tendo em vista a mudança do médio Wenderson para Portugal.





O jogador assinou pelo Mafra um contrato válido por três temporadas, sendo que o Botafogo fica com 20% dos direitos numa futura negociação.Wenderson de 22 anos que tinha contrato com o Botafogo até Maio de 2022 ainda se encontra no Brasil a resolver questões relacionadas com o passaporte e exames ao Covid-19.