Edgar Costa renova e cumpre 10.° época no Marítimo

O capitão Edgar Costa renovou esta quarta-feira por uma temporada o seu contrato com o Marítimo, indo disputar a sua 10.ª temporada ao serviço do clube que vai disputar a Liga SABSEG.O madeirense, de 36 anos, já contabilizou 267 jogos oficiais com a camisola 'verde rubra', apontando 29 golos ao longo de nove épocas.

De acordo com a publicação dos 'leões' do Almirante Reis nas suas redes sociais, o atleta assinou contrato válido por mais uma campanha, cumprido desta forma 10 temporadas com o emblema insular ao peito.

A época transata não correu de feição a Edgar Costa, tendo cumprido 23 partidas oficiais, o número mais baixo na sua trajetória pelo Marítimo, que acabou despromovido à II Liga 38 anos depois.

O capitão 'verde rubro', que venceu na temporada 2015/16 o prémio de melhor golo da época atribuído pelo Sindicado dos Jogadores Profissionais de Futebol, é o segundo jogador a renovar contrato, após o lateral esquerdo Fábio China.

O Marítimo já garantiu a contratação de quatro reforços nesta janela de transferências, nomeadamente, o guardião Samú Silva, o defesa Igor Julião e os avançados Lucas Silva e Higor Platiny.

Em sentido inverso, deixaram o plantel, em final de contrato, Stefano Beltrame e Cláudio Winck e, por término de empréstimo, Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira e Chucho Ramírez, estando ainda no mercado Pablo Moreno, que não entra nas contas de Tulipa.