Marítimo contrata guarda-redes russo Philipp Sukhikh

O Marítimo assegurou na sexta-feira a contratação do guarda-redes russo Philipp Sukhikh, de acordo com a lista de publicada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional no seu site oficial. O guarda-redes vai representar o Marítimo, após ter atuado em França, ao serviço das equipas de formação do Montpellier.

Philipp Sukhikh, de 20 anos, é o 14.º reforço dos verde-rubros nesta janela de transferências e o quarto guarda-redes oficializado, após a contratação de Samú Silva e dos regressados Amir Abedzadeh e Romain Salin, tendo o último já rescindido contrato por mútuo acordo com os madeirenses.

No mercado, o Marítimo assegurou ainda a contratação dos defesas Igor Julião e Tomás Domingos, os médios João Tavares e Noah Françoise, e os avançados Lucas Silva, Higor Platiny, Francis Cann, Mipo Odubeko, Bruno Marques, Euller Silva e Yves Baraye.

Em sentido inverso, Stefano Beltrame, Cláudio Winck, Paulinho, João Afonso, Giorgi Makaridze, Marcelo Carné, Lucho Vega, Gonçalo Cardoso, Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira, Chucho Ramírez, Pablo Moreno, André Vidigal e Romain Salin já não integram o plantel dos 'leões' do Almirante Reis.