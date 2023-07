André Vidigal é reforço do Stoke City por 500 mil euros

André Vidigal já está em Inglaterra, tendo viajado ontem à noite, para assinar contrato com o Stoke City. O negócio foi fechado entre os ingleses e o Marítimo, com os verde-rubros a receberem 500 mil euros e a ficarem com 15 por cento de uma futura venda do jogador.





Recorde-se que os maritimistas já tinham recusado uma proposta do Famalicão no valor de 900 mil euros, mas sem qualquer percentagem numa futura venda, para além de uma outra oferta feita pelo V. Guimarães, que propôs 500 mil euros a serem pagos em dois anos.