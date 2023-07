André Vidigal oficializado no Stoke City: avançado rende 500 mil euros ao Marítimo

Tiago Lenho está de saída do Marítimo. O diretor executivo, que chegou em setembro do ano passado e conduzia a gestão desportiva da SAD madeirense, vai estar sábado com a equipa em Vizela e continuar em funções até o final do mês, abandonando depois a Madeira.

O dirigente já tinha colocado o lugar à disposição do presidente Rui Fontes após a descida à 2.ª Liga, mas aceitou continuar mais algum tempo para ajudar a preparar a nova temporada. Os madeirenses procuram agora um novo diretor desportivo.

Entretanto, o Marítimo oficializou esta sexta-feira a venda de André Vidigal para Inglaterra. "O Stoke City adquire 85% dos direitos económicos de André Vidigal por 500 mil euros. Refira-se que a equipa britânica foi a única a apresentar uma proposta formal para a aquisição de André Vidigal. O acordo foi alcançado pelos citados 500 mil euros, com o Marítimo a salvaguardar 15% de proveitos numa futura transferência do atleta. Não obstante, e como é natural, o Marítimo continuou a sondar o mercado enquanto decorria o diálogo com o Stoke City, o novo clube de André Vidigal e o único a acompanhar as exigências do Marítimo", pode ler-se em comunicado.