Assembleia para destituição de Rui Fontes a 31 de outubro

A Assembleia Geral Extraordinária pedida por um grupo de 50 sócios do Marítimo, cujo ponto da ordem de trabalhos é a destituição da direção liderada por Rui Fontes, está prevista para 31 de Outubro, anunciou esta segunda-feira a Mesa da Assembleia Geral dos verde-rubros.

Eis a nota publicada no site do clube:

"A Mesa da Assembleia Geral do Club Sport Marítimo confirma o depósito, efetuado por Sócios, do valor estipulado pelos serviços administrativos com vista à realização de uma Assembleia Geral Extraordinária.

A Assembleia Geral Extraordinária requerida pelos Sócios subscritores, agora que estão cumpridas todas as premissas estatutárias, realizar-se-á na segunda quinzena de Outubro, em consonância com o que havia sido acordado entre os Sócios e a Mesa da Assembleia Geral. A Reunião Magna está prevista para o dia 31 de Outubro.

A convocatória da Assembleia Geral Extraordinária respeitará, naturalmente, os trâmites legais previstos nos Estatutos", pode ler-se.

Refira-se que esta segunda-feira o sócio Carlos André Gomes assumiu-se como candidato à presidência do Marítimo, no imediato ou em 2025, quando termina o mandato da atual direção. Fontes foi eleito há quase dois anos, vencendo Carlos Pereira no mais concorrido ato eleitoral de sempre.