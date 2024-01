Borukov viu o dérbi e deve ser apresentado amanhã no Marítimo

O avançado búlgaro Preslav Borukov foi um dos 10.385 espectadores presentes no dérbi madeirense deste domingo entre Marítimo-Nacional, ganho pelos verde-rubros por 3-1. O jogador de 23 anos, quatro vezes internacional pelo seu país (1 golo), deve ser apresentado esta segunda-feira pela SAD maritimista, assim que se completem os exames médicos e testes físicos da ordem.

Borukov representava o Arda Kardzhali, 7.º classificado da liga do seu país, pelo qual marcou 6 golos e fez 2 assistências em 20 jogos desta temporada. No ano passado contabilizara 5 golos e 1 assistência em 19 jogos, depois de transferir-se do Loko Plovdiv.

O contrato é de dois anos e meio (até 2026), ficando o Marítimo com opção de prolongar o acordo. O emblema búlgaro reservou 10 por cento de uma futura venda. Avançado possante (1,89 metros e 83 kgs), Borukov é forte no jogo aéreo e remata com os dois pés. Resta confirmar na Madeira as razões pelas quais o Marítimo investiu na sua contratação.

Este é o terceiro reforço de inverno para o técnico Fábio Pereira, depois do central Júnior Almeida (ex-E. Amadora) e o médio Guirassy (ex-UD Oliveirense), que já fizeram a sua estreia no dérbi da Madeira.