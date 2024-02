Bruno Marques termina empréstimo ao Marítimo e está de regresso ao Santos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marítimo decidiu terminar antes do previsto o empréstimo do avançado Bruno Marques, que estava cedido pelos brasileiros do Santos até o final da presente temporada, informou hoje o clube da II Liga de futebol.

"O clube agradece o profissionalismo com que o avançado brasileiro encarou a sua passagem pelo Marítimo, por cedência do Santos FC", explica o emblema madeirense em comunicado no seu sítio oficial.

O dianteiro de 24 anos teve uma passagem discreta pelos 'verde-rubros', tendo contabilizado oito jogos e apenas um golo ao serviço da equipa principal dos insulares, na ocasião frente ao FC Porto B, no triunfo forasteiro dos madeirenses por 2-0, em partida da quinta jornada da II Liga de futebol.

Em setembro passado, o ponta de lança canarinho contraiu uma grave lesão muscular, que o afastou do relvado durante largos meses, o que dificultou a sua afirmação no plantel maritimista, sendo que apenas foi titular apenas por uma vez desde a chegada do novo técnico, Fábio Pereira, frente à União de Leiria, na derrota caseira por 3-0 a contar para a Taça de Portugal, onde saiu ao intervalo.

Bruno Marques é a segunda saída oficializada do Marítimo desde a reabertura da janela de inverno, após o empréstimo de Marcos Silva à União de Leiria (Liga Sabseg), mas o Leão do Almirante ainda procura colocar alguns atletas excedentários nos países onde o mercado ainda está aberto.