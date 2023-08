Bruno Marques oficializado no Marítimo

O Marítimo acaba de oficializar o avançado Bruno Marques, de 24 anos, que já treina com a equipa há uma semana. Depois de dois anos no Arouca, o brasileiro chega ao Funchal emprestado por uma época pelo Santos e vem alargar as opções de Tulipa para o ataque. "Bem-vindo Bruno. Que sejas feliz com a 'verde-rubra'", pode ler-se na nota do site do clube.