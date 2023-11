Carlos André Gomes: «Danny vai ser o nosso diretor desportivo»

Num debate na RTP Madeira entre candidatos à presidência do Marítimo, Carlos André Gomes (Lista A) e Carlos Batista (Lista B), a novidade surgiu quando o primeiro anunciou que o ex-futebolista Danny irá ser o diretor desportivo, caso a sua lista vença as eleições na próxima sexta-feira. Foi sem dúvida uma "cartada" muito forte lançada a poucas horas dos sócios maritimistas irem a votos para eleger a futura direção do clube."Posso anunciar que Danny será o nosso diretor desportivo. Está fechado e confiamos na sua competência", revelou o candidato da Lista A. Carlos Batista mostrou-se surpreso com este anúncio, mas reconheceu as capacidades do antigo futebolista verde-rubro: "É um senhor do futebol. Jogou no Marítimo, tem grande competência disso, não tenho dúvidas. Mas não posso avaliar esta informação". E contra-argumentou em relação a possíveis investidores para SAD verde-rubra: "Temos contactos com investidores mexicanos".Quanto à possibilidade do reforço do plantel, Carlos André Gomes avançou que após a sua eleição irá reunir com Danny e com Tulipa para perceber quais as necessidades da equipa de forma a que o clube regresse à 1ª Liga. Carlos Batista sorriu e respondeu: "O Carlos André está por fora de tudo. Vou dar continuidade ao trabalho que já estou a fazer com a equipa técnica e com a estrutura do futebol profissional. Vamos arranjar um investidor financeiro que permita o Marítimo regressar à 1ª Liga".