Carlos André Gomes e Carlos Batista na corrida à presidência do Marítimo

É oficial: Carlos André Gomes e Carlos Batista são os dois candidatos à presidência do Marítimo, cujas eleições estão marcadas para 17 de novembro. Os candidatos entregaram esta segunda-feira, data limite, as respetivas listas para os órgãos sociais nos serviços do clube.Na lista de Carlos André Gomes, que apresenta as suas ideias às 19h10 horas (uma alusão à data de fundação do clube, 1910) no Funchal, constam os nomes de Tranquada Gomes como presidente da Assembleia Geral e de Miguel Silva Gouveia, ex-presidente da Câmara do Funchal, para o Conselho Fiscal. A direção será composta por nomes como Vítor Calado, Jorge Freitas e Rubina Gonçalves.Já a lista de Carlos Batista, um dos membros que se demitiu da anterior direção de Rui Fontes, apresenta Rui Abreu (actual diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa) como presidente da Assembleia Geral e Francisco Rodrigues para o Conselho Fiscal. Da lista fazem parte Eugénio Mendonça, Nuno Aguiar, Francisco Sá e Nuno Oliveira, além da antiga internacional de andebol Cristina Gomes Vieira para as modalidades amadoras."Desde o momento em que saímos da anterior direção, tínhamos esta responsabilidade de nos apresentarmos como alternativa aos nossos sócios. Esta foi a solução que encontrámos e temos uma equipa bastante competente, para dar continuidade ao trabalho. Conhecemos a realidade do Marítimo e entendemos que estas pessoas trazem competência, trabalho e proximidade às nossas equipas de trabalho que são muito valiosas", disse Carlos Batista.