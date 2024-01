Carlos André Gomes: «Já temos os alvos identificados»

O presidente do Marítimo confirma que vão haver reajustamentos no plantel às ordens de Fábio Pereira, com o intuito de encurtá-lo e abrir espaço para as desejadas mais-valias, que serão três ou quatro neste mercado de janeiro. E já há contactos adiantados nesse sentido."A descida à 2.ª Liga representou uma perca de receitas muito grande, mas, com as poucas que temos, vamos encontrar soluções que permitam ao plantel ter qualidade para voltar ao patamar que se exige. O mercado de inverno é muito particular, pois não podemos reestruturar todo um plantel, mas fazer reajustamentos, tanto nas saídas como nas entradas", sublinhou Carlos André Gomes em declarações ao programa 'Marítimo na TSF'.Segundo o dirigente, o diretor desportivo Danny Gomes trabalha em alvos identificados. "Por vezes a melhor forma de reforçar a equipa não é tanto pelas entradas, mas pela decisão de reduzir o plantel, de forma a que todos trabalhem de acordo com os padrões do treinador. Quando os plantéis são muito longos, como é o nosso caso com 32 ou 33 jogadores, é uma dificuldade para o treinador e os jogadores que ficam de fora. Queremos assim garantir o número de jogadores adequados para trabalhar e, por outro lado, trazer 3 ou 4 reforços com a verba que se liberta da saída de alguns elementos", apontou, revelando: "Salvo raras exceções, não há jogadores livres nesta altura. Quando vamos buscar neste mercado de inverno, temos de ir a outros clubes e a negociação é sempre mais complicada, pois eles exigem verbas para libertar os jogadores. Dentro das opções que foram indicadas pelo treinador, estamos a ver como conseguimos ultrapassar estas questões. Já temos os alvos identificados, já há acordos com jogadores e estamos a negociar com os clubes".O principal objetivo é devolver o Marítimo à 1.ª Liga e depois então consolidar o estatuto de primodivionário. Mas tal não implica necessariamente a entrada de um investidor na SAD. "Não é líquido que deixe de ter, mas também não é líquido que venha a ter. Se vier a ter, nunca será um investidor que tenha a maioria do capital, isso não vamos permitir. Podemos é abrir o capital a pequenos acionistas. Estamos muito mais virados para o modelo em que o capital está disperso, do que propriamente concentrado em um ou dois acionistas", revelou, assinalando: "Aquilo que estamos a preparar – e, se tudo correr bem, este ano já conseguiremos os primeiros resultados – é preparar o Marítimo para que tenha receitas futuras, que lhe permitam garantir alguma estabilidade, sem estar dependente de entrada de dinheiro de investidores".Entretanto, pela sala de imprensa dos Barreiros passou esta terça-feira Diogo Mendes, médio que acabou por não ser convocado para a CAN por Cabo Verde. "Foi a opção do selecionador. Estou sempre pronto a ajudar a seleção, mas estando cá também estou focado no clube", disse, garantindo que não ficou surpreendido. "Não fui a nenhum jogo da qualificação, pois ainda não podia, e de certa forma acaba por ser normal não estar presente nesta convocatória".Janeiro reserva um conjunto de jogos importantes, quiçá decisivos, para a luta pela subida, mas o jogador olha para um de cada vez. "Estamos focados no trabalho diário e no jogo que vamos ter a seguir, com a UD Oliveirense. Trabalhamos semana a semana a pensar no próximo jogo e depois no final fazemos as contas. Sabemos que temos um mês de janeiro com muitos jogos e acho que a equipa está preparada".