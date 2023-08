Carlos Parente faz hat-trick contra a equipa B

Três golos do jovem avançado Carlos Parente e um do reforço Platiny proporcionaram este sábado à tarde, no complexo do clube em Santo António, a vitória do Marítimo sobre a sua equipa B por 4-1. No último teste antes da estreia na Segunda Liga contra o Nacional, na Choupana, o técnico Tulipa deu oportunidade aos jogadores que não tinham alinhado de manhã perante a Camacha, equipa também do Campeonato de Portugal. Kanu reduziu para a equipa B perto do fim.

Assim jogou o Marítimo: Samu; Tomás Domingos, Zainadine, Noah Madsen, Fábio China, Diogo Mendes, João Tavares, Noah Françoise, Carlos Parente, Platiny e Bernardo Gomes formaram o onze inicial deste jogo. Entraram depois Francisco Gomes, Joel e René Santos.