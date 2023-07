Carlos Pereira diz-se disponível para ajudar o Marítimo

O ex-presidente do Marítimo, Carlos Pereira, quebrou o silêncio, tendo mostrado a sua mágoa pela descida de divisão, afirmando ser "um momento muito difícil após 38 anos na 1.ª Liga".





Em entrevista à RTP Madeira, o antigo líder verde-rubro foi direto sobre a queda do clube insular na 2.ª Liga. "A descida é dolorosa para os sócios do Marítimo e para a Região. Vamos esperar que ainda possa existir uma luz ao fundo do túnel. Há que refletir muito bem sobre o que se passou e criar condições para o futuro", disse Carlos Pereira."O recrutamento faz-se, mas o acompanhamento é muito importante, naquilo que é a vivência diária do Marítimo. O problema do Marítimo nunca foi dinheiro"."Penso que faltou alguma experiência nesta direção. Quem está na bancada, há um treinador em cada sócio, em cada sócio, há um diretor, mas quando se assume as responsabilidades, vimos que é completamente diferente"."Todos querem o melhor para o Marítimo e eu não fujo à regra. Naquilo que depender de mim e for possível ajudar. Desde que seja solicitado, estarei sempre ajudar, esta ou outra direção. Se esta não precisou, não sei se virá a precisar, ou se haverá outros que possam necessitar"."A minha página virou-se. Não podem ter essa preocupação. O que quero e todos os maritimistas querem, é que o Marítimo volte rapidamente à primeira divisão, independentemente das pessoas que estão à frente. As pessoas passam e o clube fica", terminou.