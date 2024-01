Complexo de Santo António volta para o clube

O regresso da propriedade dos terrenos do complexo de Santo António, onde estão as oficinas do Marítimo, para o clube é uma questão de tempo. A formalização da passagem das quotas da empresa Marítimo GPI será feita assim que se proceda ao registo das contas aprovadas da sociedade, o que deverá acontecer no final do mês. Nesta altura, as contas da Marítimo GPI e Marítimo SGPS estão a ser alvo de auditoria e certificação legal. Recorde-se que a direção de Carlos André Gomes conseguiu chegar a acordo com o antigo presidente Carlos Pereira, que detinha as respetivas quotas, pondo assim fim a um impasse que se arrastou na gestão de Rui Fontes.