Eleições no Marítimo marcadas para 17 de novembro

José Augusto Araújo, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Marítimo, anunciou esta quarta-feira que as eleições antecipada vão realizar-se a 17 de novembro. Os candidatos têm até dia 6 do mesmo mês para apresentar as listas.Esta decisão surge na sequência do- Eugénio Mendonça, Carlos Baptista, Marco Fernandes e Nuno Aguiar."Apresentados que estão os pedidos de demissão dos cargos para que foram eleitos vários elementos dos diferentes órgãos sociais do Club Sport Marítimo, estamos perante a necessidade estatutária de proceder a eleições antecipadas.Sexta-feira, 27 de Outubro, será publicada a convocatória do acto eleitoral para todos os órgãos sociais do Club Sport Marítimo da Madeira. O sufrágio deverá ocorrer a 17 de Novembro de 2023, sendo o dia 6 de Novembro de 2023 a data limite para apresentação de candidaturas."