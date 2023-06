Equipa técnica de Tulipa no Marítimo já está definida

Foi através de um vídeo colocado nas redes sociais oficiais do clube e do seu site oficial que o Marítimo divulgou a composição da equipa técnica liderada por Tulipa, que tem como meta recolocar os maritimistas na principal Liga portuguesa.

Transitando da anterior equipa técnica do Vizela, Gabriel Couto e Luís Moreira vão ser os dois elementos com quem Tulipa se faz acompanhar. O fisiologista e preparador físico Ricardo Henriques, de 37 anos, que está no clube desde 2017/18, e o analista Tiago Figueiredo, de 32 anos, que pertence aos quadros técnicos maritimistas desde a época 2020/21, vão transitar da anterior equipa técnica liderada por José Gomes. Pedro Ferrer, de 32 anos, regressa ao Marítimo para se ocupar dos guarda-redes do plantel, enquanto Ricardo Chixaro, de 40 anos, que estava na formação B verde-rubra, completa a equipa técnica liderada por Tulipa.

Está também definido o local de estágio de pré-temporada. Após uma avaliação de vários locais, os responsáveis do Marítimo elegeram o Centro de Estágio de Rio Maior para acolher a equipa, entre os dias 9 e 15 de julho, servindo estas datas para a realização dos habituais jogos de preparação.

O arranque dos trabalhos, tal como Record já tinha avançado, será na próxima segunda-feira, dia 3 de julho, com a realização dos habituais exames médicos e testes físicos, que se prolongam até ao dia 4. O primeiro treino oficial será na próxima quarta-feira, dia 5 de julho, no complexo desportivo em Santo António, em horário ainda a definir.