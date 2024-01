Euller: «O futebol não dá tempo para chorar»

O Marítimo foi afastado da Taça de Portugal, jogando em casa, numa altura em que os seus adeptos alimentavam o sonho de chegar pela terceira vez à final da prova no Jamor. Menos de 24 horas depois, Euller esteve na sala de imprensa, revelando o estado de espírito do grupo liderado pelo técnico Fábio Pereira."Sentimos muito a derrota, pois era uma competição onde queríamos continuar em prova. No início do jogo estávamos confiantes, mas o futebol por vezes é injusto e num detalhe acabámos por sofrer um golo muito cedo e isso acaba por dar uma certa intranquilidade. Tentámos estar bem dentro de campo, foi num detalhe, não queríamos perder, mas aconteceu. O futebol é assim e domingo já temos outro jogo e queremos dar seguimento ao nosso campeonato e continuar a crescer a cada dia, pois o futebol não dá tempo para chorar. Domingo temos outra batalha e temos que levantar a cabeça", começou por afirmar o brasileiro de 29 anos. E quanto ao próximo embate na Liga Sabseg, frente ao Académico de Viseu: "Hoje vamos conversar com o nosso treinador e vamos começar a preparar essa partida, com uma nova mentalidade e a fortalecer-nos cada vez mais, para podermos dar seguimento ao nosso objetivo".O confronto com os visienses é o primeiro de três jogos consecutivos, dois eles em casa, muito importantes para os maritimistas poderem manter viva a ambição de regressar à 1ª Liga. "Estamos conscientes desta fase importante consecutiva de jogos. Temos de encarar um jogo de cada vez, mas temos consciência que estes jogos são como finais, pois são partidas que podem definir a continuidade da nossa luta pelos lugares cimeiros. Temos de ter esse aspeto na nossa mentalidade e de uma vez por todas ficar no lote de cima da classificação. O grupo vai assimilar bem este facto de serem muito importantes estes três jogos. Vamos treinar bem, forte, para que possamos fazer aquilo que treinador pede dentro do campo, para conseguirmos os pontos que são importantes para nós", disse o extremo que tem merecido a titularidade na equipa de Fábio Pereira, tendo já disputado 16 partidas com a camisola maritimista e apontado quatro golos, igualando o seu melhor registo conseguido no AEL Limassol, no Chipre, tendo ainda feito duas assistências para golo.Quanto a diferenças entre Tulipa e Fábio Pereira na forma de jogar do Marítim Euller foi claro: "São formas diferentes de jogar e cada treinador tem as suas qualidades. Gostava da forma como o Tulipa colocava a equipa a jogar, gosto da forma como o Fábio Pereira nos coloca a jogar. Os jogadores têm de se adaptar, pois somos atletas de alto nível, num dos maiores clubes de Portugal, então, quem está aqui na equipa, tem de se adaptar à forma como os treinadores nos colocam a jogar, dando o nosso melhor, sendo inteligentes para melhorar no dia a dia e obter bons resultados".O atacante brasileiro, que tanto pode jogar no lado esquerdo como no lado direito do ataque, está feliz na Madeira e disponível para ajudar a equipa, seja em que posição for. "Há 10 anos atrás era um extremo. Depois, fui para lateral esquerdo e adaptei-me bem. Tenho feito a função de extremo em vários clubes. Sinto-me bem, estou a jogar nas alas e nos últimos jogos fui testado no meio do campo, embora tenha mais facilidade em jogar pelos lados. Tenho de encarar esses desafios, pois se o treinador acha que eu posso jogar no meio, eu vou jogar. Se é para bem do grupo vou tentar dar o melhor e não importa a posição. O importante é o grupo coletivo e eu tentar ajudar, com os meus companheiros a tentar ajudar-me, pois é isso que nos vai fazer crescer", finalizou.