Fábio Pereira deverá ser oficializado amanhã

No dia em que comemora o 45.º aniversário, Fábio Pereira, o ainda técnico da Oliveirense, confirmou que "entre os dois clubes está tudo acertado" e que faltam meros detalhes para ser oficializado como novo treinador do Marítimo, o que deverá acontecer amanhã. "À partida está tudo acertado, faltando ainda limar um ou outro pormenor, mas está quase tudo certo. Amanhã, falaremos depois com mais calma" disse, em pleno Aeroporto Sá Carneiro quando se preparava para viajar para a sua terra natal. Por último, e apesar da insistência de Record, não quis revelar quem o vai acompanhar em termos de equipa técnica: "Ainda estamos a falar sobre a possibilidade de ver quem vai trabalhar comigo em termos de adjuntos."Fábio Pereira aterra no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo esta noite e amanhã começa uma nova etapa da sua carreira, deixando a Oliveirense no 9.º lugar da Liga Sabseg. Antes de assumir a turma de Oliveira de Azeméis, o técnico de 45 anos esteve a liderar o União da Madeira. Iniciou a sua carreira como adjunto no Sp. Braga, Trofense, Merelinense e treinou ainda, como treinador principal, o Bougadense, Gafanha e Oleiros. Fábio Pereira é primo do ex -futebolista Bruno, um médio histórico nos maritimistas e que chegou a ser apontado como candidato à presidência do clube, mas acabou por ver a sua lista ser rejeitada por não cumprir com as normas de candidatura.