Fábio Pereira e o bom momento do Marítimo: «Jogar bem é ganhar»

Nos últimos três jogos, o Marítimo averbou outras tantas vitórias, vivendo, por isso, um bom momento de forma e estando na corrida pelos lugares que dão acesso à Liga Betclic. Este domingo, os verde-rubros deslocam-se até Mafra, num embate em que o técnico Fábio Pereira espera dificuldades, embora acredite que é possível manter a onda de triunfos. E quando questionado se em termos exibicionais a sua equipa poderá ainda jogar melhor, o líder dos maritimistas foi pragmático."Nesta fase da competição, o jogar bem é ganhar. Se calhar em alguns jogos tivemos momentos com um futebol mais elaborado e mais bonito, mas não conseguimos vencer. Agora, temos sido uma equipa mais pragmática, mais objetiva, lutando pelo resultado. Neste momento, para o Marítimo, o jogar bem é ganhar e vamos usar as armas que temos neste jogo para conquistar mais três pontos". No entanto, reconhece que os seus pupilos estão num bom momento de forma. "Estamos num processo evolutivo e nós acreditamos muito no trabalho que desenvolvemos todos os dias. Sabíamos que ia ser um processo algo demorado e no qual teríamos de ter bons resultados ao mesmo tempo, mas os jogadores têm dado uma resposta capaz e cabal daquilo que são os interesses do clube, defendendo o clube dentro daquilo que são as nossas ambições. Neste momento, pelo menos em termos de resultados, este tem sido o nosso melhor momento. Esperamos no próximo jogo dar mais uma boa resposta", disse o treinador, de 45 anos, que está a cumprir com os objetivos traçados aquando da sua contratação pela administração da SAD .São muitas as ausências para esta viagem até ao reduto dos mafrenses. Edgar Costa foi sujeito a uma operação cirúrgica ao joelho direito, enquanto Zainadine, apesar de estar a recuperar bem de uma lesão muscular na coxa direita, ainda está ausente do relvado. Depois, são três as baixas por castigo: Diogo Mendes, Euller e Guirassy. Mesmo assim, Fábio Pereira não concorda com quem pensa que a sua equipa vai entrar fragilizada: "Não me parece que a equipa vá estar fragilizada. Vamos entrar com uma equipa bastante forte, uma equipa capaz de dar uma resposta à altura daquilo que são as nossas necessidades, utilizando jogadores com características diferentes dos que jogaram os últimos jogos, sendo mais utilizados. Como se costuma dizer, o azar de uns é a sorte dos outros, sendo uma grande oportunidade para alguns jogadores que têm trabalhado muito bem ao longo das últimas semanas e que também já merecem jogar. É a altura para eles darem o contributo à equipa e nós estamos muito confiantes que eles vão dar uma boa resposta e vamos ser capazes de resolver essas ausências com uma boa exibição e um bom resultado também".São 10 os pontos que separam a formação maritimista da mafrense. O onze verde-rubro soma 40 pontos, ocupando o terceiro lugar à condição na tabela classificativa, enquanto a equipa liderada pelo técnico Silas está na oitava posição, com 30 pontos. Os locais estão há três jornadas sem vencer e querem voltar aos triunfos. O treinador do Marítimo está consciente das dificuldades que a sua equipa irá enfrentar. "O Mafra é uma equipa que gosta de ter a bola, com dinâmicas interessantes, com um treinador muito experiente, com jogadores com alguma juventude, mas tecnicamente muito dotados. É uma formação que privilegia o ataque organizado. Sabemos que vão discutir o jogo, num estádio também onde é difícil jogar, porque é um campo muito aberto e as condições climatéricas condicionam um pouco o tipo de jogo que se pretende fazer. É um adversário bastante difícil, estando numa posição tranquila na tabela classificativa, que vem de alguns resultados menos bons, querendo dar uma resposta positiva neste jogo contra nós. Estarão motivados pois vão receber uma das melhores equipas do campeonato", afirmou, embora acredite que a sua formação pode levar a melhor: "Contamos com a boa atitude e o empenho dos nossos jogadores, contando com uma confiança bastante grande que vive neste momento no balneário e vamos lá para ganhar", rematou.