Fábio Pereira: «Vamos tentar seguir em frente contando com o apoio dos adeptos»

O Marítimo já marcou presença na final da Taça de Portugal por duas vezes, embora nunca tenha conseguido conquistar o troféu. Agora, recebendo o U. Leiria, os verde-rubros não querem perder a oportunidade de seguir em frente na prova e voltar a sonhar com uma nova ida até ao Jamor. "É uma competição diferente. Fechamos a gaveta do campeonato e abrimos outra e ainda bem que num curto espaço de tempo temos logo competição a meio da semana, pois queremos corrigir algumas situações em que estivemos menos bem no último fim-de-semana. Nada melhor do que voltar a competir numa prova onde o Marítimo tem um historial bastante rico, pois já disputou duas finais da Taça de Portugal e nós vamos encarar o jogo com o objetivo de seguir em frente, fazendo jus a essa história. É uma competição a eliminar, sabemos que é um jogo que pode durar 120 minutos e até ser necessário penáltis e a equipa preparou-se nem para um jogo diferente, onde o favoritismo é sempre 50 por cento para cada equipa, pois é uma eliminatória. Vamos tentar seguir em frente contando com o fator casa e apoio dos nossos adeptos", disse o técnico maritimista, Fábio Pereira.

Para este embate com os leirienses, amanhã, às 18h45, no Estádio do Marítimo, o treinador não pensa em grandes "poupanças" e promete um onze ambicioso: "Preparamos o onze tendo em conta algumas sobrecargas que alguns jogadores possam apresentar neste momento, mas escolhemos sempre o melhor onze para podermos ganhar, independentemente da competição que for. Temos confiança nos jogadores que vão começar o jogo e naqueles que possam vir a entrar ao longo dos 90 ou 120 minutos. Preparámos o jogo com o intuito de ganhar e não pensar em outra coisa".

Para Fábio Pereira, não vale a pena estar a pensar na Liga SABSEG e nos dois jogos caseiros consecutivos que a sua equipa terá pela frente: Académico de Viseu e Nacional. "O foco neste momento é a Taça de Portugal. Queremos ganhar e voltar às vitórias, sabendo que vamos encontrar um adversário que também nos vai causar algumas dificuldades, embora venha numa série negativa de resultados, querendo usar esta competição para poder voltar aos bons resultados. Estamos confiantes que podemos passar esta eliminatória e no resto da semana temos tempo para pensar no campeonato", disse o responsável maritimista de 45 anos, que deixou o reforço da ideia, que neste momento, os horizontes só estão voltados para a prova rainha portuguesa: "Pensamos sempre em um jogo de cada vez e não fazemos futurologias em relação aos próximos adversários. É uma temporada muito longa e em todas as jornadas existem resultados que para mim não são surpresa, mas para alguns, são surpresa, pois as equipas são niveladas e todos podem ganhar e roubar pontos a todas as equipas. Vamos tentar ser uma das equipas que mais pontos consiga fazer, mas para já, o foco é passar esta eliminatória".