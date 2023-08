Gonçalo Cardoso rescinde contrato com o Marítimo

O defesa Gonçalo Cardoso rescindiu contrato com o Marítimo, anunciou esta quinta-feira o clube da 2.ª Liga, em comunicado divulgado no site oficial.

Os verde-rubros informam que chegaram "a acordo com o atleta Gonçalo Cardoso para a rescisão do contrato que o vinculava à instituição", um dia depois da saída do guardião Marcelo Carné nos mesmos moldes.

O defesa central, de 22 anos, ingressou no Marítimo no arranque da temporada transata, proveniente do West Ham, tendo apenas um jogo oficial disputado pelo plantel principal madeirense, nomeadamente para a Taça de Portugal, diante do Mafra.

O internacional sub-19 e sub-20 luso regressou à Liga Betclic com as cores do Marítimo, após se ter estreado na competição ao serviço do Boavista, na época 2018/19, em que disputou 18 jogos oficiais.

Na temporada seguinte assinou contrato com os ingleses do West Ham, em que atuou pelas equipas de sub-21 e sub-23, sendo posteriormente emprestado aos suíços do Basileia (nove jogos e um golo). Em janeiro de 2022, também foi cedido aos espanhóis do Betis, para jogar na equipa B dos andaluzes (16 partidas e um golo).

Com a saída do defesa Gonçalo Cardoso sobe para 14 o número de saídas do plantel maritimista: Stefano Beltrame, Cláudio Winck, Paulinho e João Afonso, todos em final de contrato, Giorgi Makaridze, Marcelo Carné e Lucho Vega, que, tal como Gonçalo Cardoso, rescindiram os vínculos, e Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira e Chucho Ramírez, que terminaram os respetivos empréstimos. Também Pablo Moreno está no mercado, uma vez que não entra nas contas do treinador Tulipa.