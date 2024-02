Guirassy confia na subida: «É fundamental dar continuidade a este resultado com o Benfica B»

O reforço de inverno Guirassy pegou de estaca no meio-campo do Marítimo e quer encurtar ainda mais a distância para os lugares de subida. "É fundamental dar continuidade a este resultado com o Benfica B. Estamos no bom caminho e a melhorar bastante. Sabemos que estamos um pouco atrasados, mas os da frente também vão perder pontos, como aconteceu nesta jornada", assinalou o médio francês, notando: "Temos de fazer a nossa parte e somar o máximo de pontos possível. Temos uma equipa muito forte este ano, claramente para subir de divisão".

Entretanto, Rodrigo Borges deverá ocupar o lugar do castigado René Santos na defesa, frente ao Paços de Ferreira. Pedro Ferrer voltou ontem a treinar os guarda-redes, após deixar o Pendikspor.