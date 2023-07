Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Guzzo e Odubeko estão a caminho do Marítimo Médio chega do Vizela, onde foi treinado por Tulipa. Já o avançado vem do West Ham





REMATE. Guzzo marcou 11 golos em 78 jogos pelo Vizela

• Foto: josé gageiro/movephoto