João Tavares reforça meio-campo do Marítimo até 2025

O Marítimo oficializou esta terça-feira o novo médio João Tavares, reforço que Record noticiou em primeira mão. O jogador de 24 anos, que terminou recentemente a ligação ao Feirense, assinou um contrato de duas temporadas e já treina com a equipa às ordens de Tulipa. O mesmo sucede com Latyr Fall (ex-E. Amadora) e Bruno Marques (ex-Arouca), que ainda não são oficiais.

"João Tavares é jogador do Marítimo. O médio de 24 anos, nascido em Santa Maria da Feira, comprometeu-se com o ideal verde rubro e rubricou contrato até 2025", escreveram os madeirenses no site oficial.

O médio centro, de 24 anos, ingressou nos escalões de formação do Feirense na temporada 2015/16, ainda no escalão de júnior, cedido pelo Benfica, tendo-se transferido definitivamente na temporada seguinte e mantido ligação ao clube até junho deste ano.

A temporada 2017/18 foi de estreias para João Tavares, que foi lançado em novembro na equipa principal do emblema de Santa Maria da Feira diante do Moreirense, para a Allianz Cup, e, em janeiro, na Liga Betclic frente ao Estoril.

O jogador disputou ao serviço da equipa principal do Feirense 96 partidas, ao longo de seis épocas, tendo pelo meio sido emprestado ao Sp. Braga para integrar a equipa de sub-23 na época 2018/19 e, ao Mafra, da 2.ª Liga, na temporada seguinte.

A época transata foi a que mais vezes foi utilizado pelos fogaceiros, tendo realizado 37 partidas nas três competições, nomeadamente, 2.ª Liga, Taça de Portugal e Allianz Cup.

O Marítimo já garantiu a contratação de nove reforços nesta janela de transferências, nomeadamente, os guarda-redes Samú Silva e Romain Salin, os defesas Igor Julião e Tomás Domingos, o médio João Tavares e os avançados Lucas Silva, Higor Platiny, Francis Cann e Mipo Odubeko.

Em sentido inverso, deixaram o plantel, em final de contrato, Stefano Beltrame, Cláudio Winck, Paulinho e João Afonso, por rescisão contratual, o guardião Giorgi Makaridze e Lucho Vega e, por final de empréstimo, Rafael Brito, Félix Correia, Geny Catamo, Brayan Riascos, Léo Pereira e Chucho Ramírez, estando ainda no mercado Pablo Moreno e Gonçalo Cardoso, que não entram nas contas do treinador Tulipa.