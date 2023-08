Joel Tagueu pode voltar ao Al Hazm

Joel Tagueu pode fazer, no sábado, o último jogo com a camisola do Marítimo (diante o Paços de Ferreira). O avançado de 29 anos, oriundo dos Camarões, deverá regressar ao Al Hazm, conjunto treinado pelo português Filipe Gouveia, que esta época subiu à 1ª divisão da Arábia Saudita. Emprestado pelos maritimistas na época passada, Joel marcou 7 golos em 15 jogos. A equipa da Madeira procura agora um substituto até ao final do mercado de transferências. O treinador Manuel Tulipa ainda não pode contar com Francisco Gomes e Marco Silva (devido a lesão), mas já tem ao serviço o guardião Amir e Edgar Costa.