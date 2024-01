Jogadores do Marítimo B homenageiam Pedro Banga

Os jogadores do Marítimo B festejaram o golo do empate com a Camacha, realizado este domingo a contar para a série A do Campeonato de Portugal (1-1), exibindo uma camisola com o nome do malogrado Pedro Banga, ex-colega dos sub-23 que morreu no início do mês vítima de doença súbita.Quando comemoravam o golo de Francisco França, os verde-rubros fizeram questão de homenagear desta forma o jovem angolano, que perdeu a vida com apenas 20 anos, quando jogava futebol com amigos em Luanda. A camisola com a foto de Banga já tinha sido exibida quando a equipa perfilou para a posteridade antes do apito inicial. Recorde-se que Banga realizou 15 jogos na época passada pela formação de sub-23 dos madeirenses, entretanto suspensa.