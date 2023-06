José Gomes: «O que realmente vai decidir a nossa vida são os dois jogos a seguir»

O treinador do Marítimo disse, esta sexta-feira, que os madeirenses vão encarar com seriedade a visita ao Estoril Praia, no sábado, no encerramento da Liga Bwin, mas a pensar no play-off "que vai decidir a sua 'vida'"."O campeonato ainda não acabou e temos de respeitar a prova em que estamos inseridos. Vamos querer fazer o melhor, mas a pensar que o que realmente vai decidir a nossa vida são os dois jogos a seguir", referiu José Gomes, na antevisão ao encontro da 34.ª e última jornada do campeonato.

O encontro frente aos 'canarinhos' não tem qualquer impacto na luta pela manutenção, atendendo que o Marítimo já não escapa ao 16.º e antepenúltimo lugar e ao play-off de acesso à I Liga, com o terceiro classificado do segundo escalão, o Estrela da Amadora.

Os madeirenses somam 26 pontos, a seis do adversário de sábado, que é 15.º, e com mais três do que o Paços de Ferreira, primeira equipa despromovida, sobre a qual tem vantagem.

A presença na Liga Bwin vai ser disputada nos dias 03 e 11 de junho, na Amadora e no Funchal, respetivamente, e José Gomes adivinha críticas seja qual for a sua opção para o embate no Estoril.

Se poupar jogadores, "mudou completamente a equipa e não deu minutos de jogo àquela que seria a equipa contra o Estrela", se não o fizer admite ser acusado de "não privilegiar o jogo que importa, correndo o risco de lesões e castigos".

"Tenho de fazer aquilo que é o melhor, tendo em consideração o que realmente é importante para o Marítimo e não posso estar aqui a dizer que é vencer o Estoril. É vencer o play-off, onde vamos jogar a 'vida' e se conseguirmos vencer o Estoril é ainda melhor", adiantou José Gomes.

Pela primeira vez sem pressão de pontuar na presente campanha, o Marítimo tem pela última vez a oportunidade de encadear duas vitórias consecutivas no campeonato.

"Preferia estar sob pressão e disputar o jogo com o Estoril Praia, sabendo que se vencesse ficaria na I divisão de forma direta. Infelizmente, não estamos nessa situação, estaremos daqui a uma semana", sublinhou, enfatizando "a importância de manter a intensidade e o rigor".

Explicando ainda que "uma coisa é mudar um ou outro jogador e outra é descarrilar completamente daquele que é o foco e a intensidade" que têm vindo a apresentar até ao momento, afirmando que "é difícil se abstrair dos jogos seguintes, mas qualquer jogador deve aproveitar a oportunidade para mostrar o seu valor na I Liga portuguesa".

Para José Gomes não é crucial o Marítimo chegar ao play-off após duas vitórias, visto ter vencido o Vizela na última ronda com um golo de Cláudio Winck, aos 90+5 minutos, mas é motivador.

"Não diria que é crucial, mas é importante. Não conseguimos isolar completamente um jogo e depois retomar na semana a seguir como se nada tivesse acontecido no jogo do Estoril Praia. Há sempre ligações", frisou.

No embate da última jornada, José Gomes não vai contar com Vítor Costa, que cumpre castigo, enquanto Brayan Riascos regressa. Pablo Moreno e Stefano Beltrame estão em dúvida, devido a mazelas físicas.

O Marítimo, que ocupa o 16.º posto com 26 pontos, visita no sábado, pelas 15:30, o Estoril Praia, 15.º classificado com 32, em partida da 34.ª e última jornada da Liga Bwin, que será arbitrado por Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.